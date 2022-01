Serie B, classifica avulsa tra le big: Benevento, serve un rilancio I giallorossi nella seconda parte di stagione dovranno migliorare questa statistica

Se c'è qualcosa che è mancato al Benevento nel corso del girone d'andata, è stata in alcune occasioni la mancanza di vittorie nei cosiddetti scontri diretti. Se si prendono in considerazione gli incontri contro le attuali prime otto classificate (quindi quelle che, al momento, parteciperebbero ai play off promozione), la Strega è in fondo con soltanto cinque punti conquistati, lo stesso bottino del Frosinone ma con una partita in meno rispetto ai ciociari. Le quattro vittorie consecutive prima della sospensione del campionato hanno permesso alla truppa di Caserta di ritrovare delle risposte importanti sotto il profilo del gioco e delle convinzioni. Adesso c'è in programma il big match col Monza, un incontro che sarà senza dubbio "condizionato" dall'emergenza Covid, visto che attualmente sono sei i giallorossi positivi che in ogni caso non potranno scendere in campo dal primo minuto, anche in caso di tampone negativo nei prossimi giorni.

I cinque punti sono arrivati grazie alla vittoria sul Cittadella e ai pareggi con Lecce e Cremonese. Pesano le sconfitte maturate con Pisa, Brescia e Frosinone. Manca all'appello il match di giovedì con il Monza, il quale vanta un ottimo ritmo contro le big (dodici punti in sei incontri). In vista del girone di ritorno, servirà una riscossa sotto questo punto di vista anche in chiave scontri diretti, i quali potranno essere di fondamentale importanza ai fini della classifica finale, soprattutto se si considera il grande equilibrio che contraddistingue il campionato cadetto.

Questa la classifica avulsa tra le attuali prime otto di serie B:

Pisa 13*

Monza 12*

Brescia 9

Cremonese 9

Lecce 8*

Cittadella 7

Benevento 5*

Frosinone 5