Benevento, aggiornamento Covid: nessun nuovo positivo Il risultato dei tamponi effettuati quest'oggi

Il Benevento quest'oggi ha effettuato una seduta d'allenamento. I tamponi giornalieri non hanno riscontrato la presenza di ulteriori positivi all'interno del gruppo squadra. Restano sei, al momento, i calciatori in isolamento perché affetti da Covid. L'andamento resta in pieno controllo, visto che negli ultimi tre giorni c'è stata la presenza di un solo caso. Domani ci sarà una seduta mattutina, in modo da proseguire il lavoro in vista del match di giovedì in programma al Vigorito contro il Monza.