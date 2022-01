Benevento, domenica di lavoro per i giallorossi (LE FOTO) Giallorossi in campo verso il match col Monza

Domenica di lavoro per il Benevento che ha sostenuto un allenamento sul manto erboso dell'Imbriani in vista del match di giovedì col Monza. Presenti anche diversi elementi della Primavera per sopperire alle varie assenze causate dalla positività di sei elementi al Covid. Di seguito le foto della seduta.