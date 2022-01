Benevento - Monza, il club giallorosso riapre la prevendita Il comunicato del sodalizio sannita

Il Benevento Calcio comunica , così come previsto dai Decreti Legge n°172 del 26.11.2021; n° 221 del 24.12.2021 e n° 229 del 30.12.2021, che consentono la partecipazione del pubblico entro il limite massimo del 50% della capienza, che a partire dalle ore 10:00 di lunedì 10 gennaio, e fino alle ore 20:30 (inizio gara) di giovedì 13 gennaio 2022, saranno nuovamente disponibili sulla piattaforma di Ticketone al link sport.ticktone.it e nelle ricevitorie autorizzate i tagliandi validi per la partita Benevento-Monza, in programma il giorno 13 gennaio 2022 alle ore 20:30

Le agevolazioni riservate alle donne ed ai residenti in provincia di Benevento saranno disponibili solo ed esclusivamente presso i botteghini dello Stadio Ciro Vigorito e presso le ricevitorie autorizzate, previa esibizione di autocertificazione di residenza e documento di riconoscimento in corso di validità.

I titoli di ingresso potranno essere rilasciati sia in formato cartaceo che digitale (caricamento su fidelity card).

Inoltre per chi ha già acquistato un ticket valido per i settori locali ma non potrà assistere al match, sarà possibile procedere con il cambio utilizzatore, cliccando qui.

DI SEGUITO I PREZZI:

SETTORE INTERO PROVINCIA DONNE

RAGAZZI

13-25ANNI

OVER65 UNDER12

CURVA SUD 7€ 6€ 5€ 6€ 6€ 5€

CURVA NORD 7€ 6€ 5€ 6€ 6€ 5€

DISTINTI 8€ 7€ 5€ 7€ 7€ 5€

TRIBUNA INFERIORE 9€ 8€ 6€ 8€ 8€ 6€

TRIBUNA SUPERIORE SCOPERTA 9€ 8€ 6€ 8€ 8€ 6€

TRIBUNA SUPERIORE COPERTA 10€ 9€ 10€ 9€ 9€ 6€

TRIBUNA CENTRALE 18€ 18€ 18€ 18€ 18€

10€

NB: I PREZZI SONO COMPRENSIVI DEI DIRITTI DI PREVENDITA

SETTORE INTERO RIDOTTO

SETTORE OSPITI 14€ 7€

NB: I PREZZI SONO COMPRENSIVI DEI DIRITTI DI PREVENDITA

BOTTEGHINI

I botteghini dello stadio Ciro Vigorito saranno aperti da lunedì 10 gennaio a giovedi 13 gennaio dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30

INFO ACCESSO STADIO

L’accesso allo stadio per chi ha un’età maggiore di 12 anni , in ottemperanza alla disposizioni statali, sarà consentito soltanto a chi è in possesso del GREEN PASS RAFFORZATO (avvenuta guarigione dal Covid-19 e/o avvenuta vaccinazione), di tagliando d'accesso e di documento d'identità valido

La certificazione verde COVID 19 non sarà richiesta al momento dell’acquisto del titolo, ma nella fase di ingresso all’impianto, dove ogni spettatore dovrà sottoporsi alla misurazione della propria temperatura corporea. Si precisa che chi acquisterà il biglietto senza avere il Green Pass non avrà diritto ad alcun rimborso.

Il Benevento Calcio sottolinea che non saranno ammesse altre forme di certificazione, come per esempio l’autocertificazione che non consentono il controllo tramite specifico QR CODE rilasciato dal Ministero della Salute. Il controllo del QR CODE sarà svolto tramite l’app VerificaC19.

Come contemplato dal Regolamento d’uso dello stadio (cliccare qui), sarà obbligatorio indossare la mascherina durante l’intero svolgimento dell’evento. Al fine di garantire la distanza interpersonale, sarà anche obbligatorio per ciascun titolare di biglietto assistere alla partita dal posto assegnato in fase di acquisto e indicato sul titolo.

Sarà possibile accedere allo stadio a partire dalle ore 18:00 ed inoltre, sarà possibile usufruire del parcheggio antistante il settore distinti in Via Casselli a partire dalle ore 18:30.

INFO VENDITA SETTORE OSPITI

La vendita dei tagliandi del settore ospiti, avrà inizio a partire dalle ore 10:00 del giorno lunedì 10 gennaio 2022 e terminerà, in conformità con la normativa vigente, il giorno mercoledì 12 dicembre 2022 alle ore 19:00.

Vendita vietata ai residenti in Benevento e provincia.

Per quanto concerne le modalità d'accesso all'impianto si dovrà fare riferimento a quanto sopraindicato.

IL DECALOGO

Il Benevento Calcio S.r.l., in occasione della prossima gara Benevento vs Monza in programma giovedì 13 gennaio 2022 con inizio alle h. 20:30, informa i propri tifosi di prendere visione e di attenersi scrupolosamente alle Nuove Misure Urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19, così come previsto dai Decreti : n°172 del 26.11.2021 - n° 221 del 24.12.2021 - n° 229 del 30.12.2021; la cui inosservanza potrà legittimamente impedire l'accesso allo Stadio Ciro Vigorito o l'allontanamento dallo stesso, nonché prevedere sanzioni da parte delle autorità competenti.

Nel dettaglio si richiede il rispetto delle seguenti regole:

1) Portare obbligatoriamente il Super Green Pass, (vaccinato con una o due dosi o guarito da Covid);

2) Indossare obbligatoriamente ed esclusivamente la mascherina FFP2 per tutta la durata dell’evento;

3) Rispettare il timing d'ingresso indicato sui tagliandi e le indicazioni fornite dagli stewards al fine di evitare gli assembramenti;

4) Disporsi in modo ordinato al momento dell'ingresso allo Stadio, rispettando la distanza minima di sicurezza di 1 metro;

5) Portare obbligatoriamente un documento valido di riconoscimento;

6) Igienizzarsi le mani negli appositi dispenser dislocati nel proprio settore;

7) Sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea;

8) Seguire la segnaletica e le indicazioni degli stewards per raggiungere il proprio posto a sedere;

9) Uscire dall’impianto esclusivamente dopo le indicazioni diffuse dallo speaker e fornite dagli stewards;

10) Rispettare il Regolamento d'Uso dello Stadio Ciro Vigorito

FREE ENTRY UNDER 14

La promo è sospesa fino a nuove comunicazioni.

TAGLIANDI OMAGGIO

Per la gara Benevento-Monza si comunica che non verrà accettata nessuna richiesta di tagliandi omaggio.

DIVERSAMENTE ABILI

Clicca qui per tutte le info necessarie

AUTOCERTIFICAZIONE DI RESIDENZA

Per scaricare l'autocertificazione clicca qui