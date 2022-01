Sconfitta del Monza nel test con l'Alessandria I brianzoli affronteranno il Benevento giovedì al Vigorito

Nell’amichevole a porte chiuse dell’U-Power Stadium l’Alessandria supera 3-2 il Monza.

Nel primo tempo Carlos Augusto porta in vantaggio i biancorossi al 13’ con una bella giocata personale, conclusa da un perfetto destro rasoterra. Vantaggio meritato per la squadra di Stroppa che gioca bene e crea diverse occasioni. L’Alessandria prende coraggio nella seconda parte del tempo e trova il pareggio con Di Gennaro al 39’.

Dopo l’intervallo il Monza si ripresenta con 11 giocatori diversi, tra cui Favilli e l’ultimo acquisto Molina, che fa il suo debutto in biancorosso. Colpani si costruisce un paio di occasioni per bissare la rete segnata contro i grigi in campionato lo scorso 1 novembre, ma a passare è l’Alessandria che trova due gol in due minuti.

Prima la splendida punizione di Chiarello al 71’ e poi il destro violento di Corazza al 73’. Il Monza però non si arrende e accorcia le distanze al 78’ con un guizzo di D’Alessandro, che si invola sulla destra e trova il secondo palo con un morbido tiro a giro. I brianzoli ci credono e per poco Favilli non segna un gran gol con una deviazione di tacco al volo. L'ultima occasione è per Finotto, che proprio al 90' sfiora l'angolino con un destro indirizzato al secondo paolo.

Finisce 3-2 per gli ospiti.

Domani per i ragazzi di Stroppa è previsto un allenamento pomeridiano in vista del prossimo impegno, giovedì 13 gennaio alle 20.30 a Benevento, nel recupero della diciottesima giornata di campionato.

Monza-Alessandria 2-3. Reti: 13' Carlos Augusto (M), 39' Di Gennaro (A), 71' Chiarello (A), 73' Corazza (A), 78' D'Alessandro (M).

Monza primo tempo (3-5-2):

Di Gregorio, Bettella, Marrone, Caldirola, Sampirisi, Ciurria, Mazzitelli, Valoti, Carlos Augusto, Mota Carvalho, Gytkjaer.

Monza secondo tempo (3-5-2):

Sommariva, Donati, Paletta, Antov, Pedro Pereira, Colpani, Barberis, Molina, D’Alessandro, Finotto, Favilli.

foto tratta dal sito ufficiale del club brianzolo