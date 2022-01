Benevento, si è negativizzato un altro calciatore Ora sono cinque i giallorossi ancora positivi

Una buona notizia in casa Benevento, si è negativizzato uno dei sei calciatori colpiti dal covid. Stamani la squadra ha svolto una nuova seduta di allenamento ma non c'è stato il solito iter di tamponi previsto invece per domani. Perché non si fermeranno i giallorossi. In mattinata si continuerà a correre sul manto erboso dell'Imbriani in vista della sfida di giovedì. La squadra di Caserta dovrà recuperare col Monza. Ci saranno delle assenze, ma il tecnico sta lavorando soprattutto sull'aspetto mentale dei calciatori che dovranno ritrovare le stesse motivazioni delle ultime quattro partite. In fondo ci sarà un vero e proprio tour de force, dopo appena tre giorni si andrà a Ferrara per la sfida con la Spal. Insomma bisognerà far leva su tutte le forze a disposizione.