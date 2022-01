Benevento, col Monza arbitra un fischietto esperto Oltre 200 presenze in massima serie e ormai ex internazionale. Con la Strega 4 precedenti

Sarà Paolo Valeri della sezione di Roma 2 a dirigere il match tra Benevento e Monza, valido per il recupero della 18^ giornata del campionato di serie B. L'ex fischietto internazionale (con l'inizio del 2022 non sarà più designato per incontri esteri, ma sarà a disposizione per il Var) ha quattro precedenti con la compagine giallorossa che vi elenchiamo di seguito:

8 maggio 2005, Benevento - Giulianova 0-0 (serie C1)

2 aprile 2006, Cavese - Benevento 0-0 (serie C2)

12 novembre 2006, Benevento - Potenza 2-0 (serie C2)

30 novembre 2021, Vicenza - Benevento 2-3 (serie B)

Positivo l'ultimo precedente dello scorso 30 novembre, con la vittoria in extremis conquistata sul Vicenza grazie a un gol di Barba.

Di grande esperienza in massima serie (oltre 200 partite dirette), tra i cadetti ha arbitrato 44 incontri, caratterizzati da 21 successi interni, 9 pareggi e 14 exploit esterni. Ha concesso 16 rigori ed estratto in 14 occasioni il cartellino rosso.

Al Vigorito sarà coadiuvato da Galetto e Moro. Quarto uomo Carella. Al Var Nasca e Giallatini.