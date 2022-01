Benevento, vicinissimo il primo colpo di mercato: è Diego Farias Trovato l'accordo economico con il brasiliano che arriverà a parametro zero

E' vicinissimo il primo colpo di mercato per il Benevento. Si tratta di Diego Farias, attaccante che si è svincolato il mese scorso dal Cagliari. Si tratta di un attaccante di piede destro che può agire come esterno nel tridente offensivo. Vanta una grande esperienza in serie A, condita da oltre cento presenze maturate con le maglie di Cagliari, Sassuolo, Empoli, Lecce e Brescia. Il diesse Foggia ha trovato con il brasiliano l'accordo economico, manca solo la firma per annunciarne l'ufficialità che regalerebbe a Fabio Caserta un tassello di grande importanza per il reparto avanzato.

L'arrivo di Farias non esclude l'ingaggio di un altro terminale offensivo. Al momento è Francesco Forte del Venezia in pole position per vestire la maglia giallorossa. L'attaccante è una vecchia conoscenza di Caserta, con il quale ha condiviso l'annata in serie B a Castellamare, nel corso della quale mise a segno 17 reti.