Benevento, scende il numero di positivi al Covid I negativizzati hanno preso parte alla seduta di quest'oggi

Scende il numero di positivi al Covid tra i calciatori del Benevento. Sono quattro i negativizzati, i quali quest'oggi hanno preso parte all'allenamento. Domani ci sarà il rientro anche del quinto che si è liberato finalmente dal virus. Tutti potranno essere convocabili, ma è chiaro che appare difficile vederli in campo dal primo minuto nel match col Monza di giovedì. Resta in isolamento soltanto un giallorosso, colui che è stato contagiato sul finire della scorsa settimana. Per domani è fissato l'ultimo allenamento di preparazione, poi nel pomeriggio tornerà l'appuntamento con la conferenza stampa di Fabio Caserta. Il tecnico parlerà agli organi d'informazione a partire dalle 18:30, con diretta esclusiva offerta da Ottochannel 696.