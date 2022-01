Benevento, Viviani: "La pausa ha fatto bene. Peccato non esserci col Monza" Il centrocampista giallorosso: "Oltre alla squalifica, sto risolvendo qualche problema fisico"

Ospite esclusivo di Ottogol, il centrocampista Mattia Viviani ha espresso le proprie sensazioni in vista della ripresa del campionato. Col Monza sarà assente a causa della squalifica:

"La squadra è stata sempre competitiva. Le tre sconfitte consecutive sono state frutto di episodi e non da un calo collettivo, infatti ne siamo usciti alla grande, riuscendo a vincere quattro partite di fila. Adesso finalmente si riprende. Penso che questa pausa abbia fatto bene a tutte. Non credo che ci saranno particolari vantaggi o svantaggi. Per noi era sicuramente un momento bello, ma alla fine meglio così. Non è facile convivere con questa emergenza legata al Covid. Ogni giorno facciamo i tamponi, poi portiamo sempre la mascherina per evitare il più possibile di contagiarci. La società è molto attenta sotto questo punto di vista. Purtroppo sarò squalificato, mi dispiace tantissimo mancare a una partita così importante. Non ci sarei stato ugualmente: al momento non sto benissimo dal punto di vista fisico, non mi sto allenando con la squadra".

DUE REGISTI - "Non ho mai giocato da interno da centrocampo, il mio ruolo è quello di mediano. Giocare con due registi penso che ci possa stare, a patto che ci sia il giusto equilibrio. Il mister ha scelto questa opzione in diverse occasioni e siamo riusciti a fare bene".

CARATTERISTICHE - "Conosco molto bene Tonali, con lui ho giocato insieme ai tempi del settore giovanile del Brescia. E' una mezzala, abbiamo giocato anche in coppia da play. Lui è più fisico che tecnico. Inutile dire che si tratta di un calciatore molto forte. Le mie caratteristiche? Se devo proprio indicare un calciatore della mia generazione, le ho simili a Locatelli".