Venezia, Zanetti non convoca Forte: "C'è una fase calda di mercato" L'attaccante è un obiettivo concreto del Benevento

Il Benevento ha accelerato per Francesco Forte, attaccante messo nel mirino per rafforzare il reparto avanzato giallorosso. Si tratta di una vecchia conoscenza di Caserta, con il quale ha condiviso un'annata di serie B a Castellammare, dove mise a segno ben 17 reti. Domani il Venezia sarà di scena in Coppa Italia contro l'Atalanta, ma "lo squalo" non figura tra i convocati. La spiegazione della scelta è stata fornita direttamente dal tecnico Zanetti in conferenza stampa:

"Forte non è convocato, credo che sia in una fase dove sia più via che qui, quindi non lo convoco. Non lo sto mandando via, però c'è una fase calda di mercato, ho parlato con il ragazzo, mi ha espresso il suo pensiero, quindi in questo momento non so cosa succederà".

Un indizio di mercato importante che conferma lo stato della trattativa, con Forte che è sempre più lontano dalla città lagunare.