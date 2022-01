Spal - Benevento, trasferta vietata ai tifosi sanniti La decisione dopo il decurtamento della capienza del Mazza

I tifosi del Benevento residenti nel Sannio non potranno assistere al match di domenica pomeriggio contro la Spal, in programma al Paolo Mazza con fischio d'inizio fissato alle 16.15. Le disposizioni governative, ha informato il club estense attraverso un comunicato, hanno ridotto la capienza dell'impianto a 5mila unità; di conseguenza resterà chiuso il settore dedicato ai sostenitori ospiti.

La direttiva è valida per le gare della 19^ e 20^ giornata del campionato, quindi (a meno di ulteriori comunicazioni) non ci sarà un simile taglio alla capienza del Vigorito. Il Benevento, infatti, dopo il recupero col Monza affronterà due trasferte consecutive contro Spal e Alessandria. Anche in Piemonte sarà vietato ai tifosi sanniti accedere all'impianto.