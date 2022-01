Monza, Stroppa: "Tanta stima in Caserta. Col Benevento sarà una bellissima gara" Il tecnico brianzolo: "La Strega squadra forte. Come noi cercherà di vincere il campionato"

Conferenza stampa per Stroppa in vista del match col Benevento. Ecco le sue dichiarazioni:

"Abbiamo fatto in modo di presentarci a domani sera nella migliore condizione possibile, tenendo conto degli allenamenti saltati a causa del Covid. Quello ci poteva penalizzare, ma vedo la squadra in condizione. La partita di domenica con l'Alessandria è stata un ottimo test, quindi mi auguri che i ragazzi abbiano ripreso quanto lasciato. Quello di domani sarà un impegno importante. Sarà una bellissima partita tra due squadre reduci da un periodo positivo, con dei valori di spessore. E' bello giocare questo tipo di partite".

MOLINA E RAMIREZ - "Molina ha molte possibilità di essere collocato in tutti i ruoli del centrocampo. Ramirez è più indietro di condizione, detto questo sono calciatori che vengono dentro un contesto ben collaudato. Sono sicuro che ci daranno un apporto di personalità importante per crescere ulteriormente".

FAVILLI - "Vale il discorso fatto per Ramirez. E' reduce da un periodo di inattività, condizionato dall'infortunio. Si allena con la squadra da una settimana. Lo vedo un po' indietro, ma sicuramente sarà a disposizione".

CONDIZIONE - "La mia preoccupazione era fisica, perché a livello mentale abbiamo ripreso da dove si era smesso. Mi è piaciuta l'intensità e il modo con cui ha affrontato gli allenamenti. La squadra mi sembra che si sia ritrovata dal punto di vista della condizione. Al momento non ho la percezione completa, vedremo domani sera. Mi piace molto come lavora la squadra in allenamento, ma la partita è un'altra cosa. Lo scopriremo domani".

BENEVENTO - "Ho una grandissima stima in Caserta per il lavoro che ha fatto. Anche lui è ripartito da zero, soprattutto dopo una retrocessione. Il Benevento ha una identità ben precisa, con calciatori che hanno fatto la serie A. Balisticamente qualcuno ha qualità per incidere in qualsiasi momento nella partita. Hanno una organizzazione importante. Come noi cercheranno di vincere il campionato".

Ecco i convocati del Monza:

Di seguito la lista completa:

Lamanna, Donati, Mazzitelli, Caldirola, Barberis, Valoti, Sommariva, Pedro Pereira, Di Gregorio, Bettella, Favilli, Siatounis, Ramirez, Antov, Colpani, Paletta, Carlos Augusto, Sampirisi, Marrone, D'Alessandro, Molina, Vignato, Ciurria.

Prima convocazione per Favilli, Molina e Ramirez.

Indisponibili Barillà, Brescianini, Pirola, Scozzarella, Gytkjaer e Mota Carvalho.