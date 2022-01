Benevento, Caserta punta il Monza: "I ragazzi sono pronti a dare tutto" Il tecnico ha presentato il match di domani con i brianzoli

Torna l'appuntamento con la conferenza stampa di Fabio Caserta. Il tecnico giallorosso ha presentato il match che vedrà contrapporsi il suo Benevento e il Monza di Stroppa, per il recupero della 18^ giornata di campionato. Ecco le sue parole:

LAPADULA - "Per quanto riguarda i rinforzi non mi esprimo perché non c'è nulla di ufficiale, ma sono calciatori ottimi per questa categoria. Lapadula non verrà convocato. Quando siamo rientrati dal periodo natalizio, il calciatore ha espresso la volontà di non voler più giocare con il Benevento. Ho comunicato la scelta alla società. Pochi giorni fa ha ripetuto questa sua convinzione, non vuole scendere in campo contro il Monza. Adesso sarà la società a chiarire tutto. Adesso bisogna pensare alla partita. Mi dispiace questa situazione, ma nella vita ognuno sceglie cosa fare. Ha deciso così. Rispetto le scelte, ma non le condivido. Ognuno si assume le proprie responsabilità di ciò che fa".

SCELTE - "Domani ci sarà qualche calciatore nuovo. In qualche reparto siamo stati penalizzati a causa del Covid. Ci sono stati tanti calciatori con questo problema. Vedrò domani chi far scendere in campo. Improta non è pronto, quindi non vogliamo rischiarlo perché reduce da un infortunio delicato. Tra Foulon e Letizia quest'ultimo ha più possibilità di giocare dall'inizio".

SQUADRA - "Si è allenata bene. Gli ultimi giorni non sono stati facili perché eravamo in pochi, ma i ragazzi hanno lavorato sempre al massimo. Non bisogna trovare nessun alibi. Dovremo fare una grande gara".

NUOVI ACQUISTI - "Non c'è niente di ufficiale. Conosco i sacrifici della società per rafforzare questa squadra. Vogliamo fare un campionato importante, Forte e Farias sono degli ottimi elementi. Hanno grandi qualità, ma non mi va di parlare degli acquisti quando ancora non c'è l'ufficialità. Mi auguro di accoglierli il prima possibile".

COVID - "Non è facile andare avanti con questa situazione, ma dobbiamo convivere con questo. Sarà difficile preparare la partita in settimana perché il nemico principale è il Covid. Speriamo passi presto questo periodo. Credo che sia stato giusto fermarsi in quel momento, ma adesso riprendere dopo un lungo periodo non è facile soprattutto se ci sono tanti elementi che hanno contratto il virus".

RIPRESA - "Sicuramente mancherà il ritmo partita. Non ci sarà la rosa al completo perché tanti calciatori non stanno bene dal punto di vista fisico. Nelle difficoltà bisogna dare qualcosa in più, sono convinto che lo faranno anche domani. Adesso pensiamo al match di domani, affronteremo una squadra costruita per vincere. Il Monza gioca bene: è forte sia individualmente che di collettivo".

CALO' - "Fa parte di un organico dove può stare alla grande, ha delle qualità importanti. Sicuramente non è il Calò che conosciamo. Deve ritrovare la fiducia in sé stesso, ma soprattutto occorre la fiducia da parte di tutti. Deve stare sereno perché so cosa può dare".