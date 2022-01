Benevento, sarà Forte la nuova punta. Spuntano i primi "like" giallorossi Il club sannita ha chiuso l'operazione per il post Lapadula

Dopo quanto accaduto quest'oggi, con la mancata convocazione di Lapadula per il match tra Benevento e Monza, è inutile dire che le strade del Benevento e dell'italo - peruviano sembrano essere sempre più distanti. Il percorso opposto lo sta facendo Francesco Forte, attaccante in procinto di vestire la maglia giallorossa. Dopo non aver partecipato al match di Coppa Italia tra Venezia e Atalanta, presto sarà nel Sannio dove firmerà il contratto che lo legherà al sodalizio di via Santa Colomba. Una conferma arriva anche dai social network: molti tifosi hanno già inondato la pagina Instagram dello "squalo" con tanti "benvenuto a Benevento", ai quali ha risposto con un "like". Una conferma indiretta dell'operazione ormai conclusa, con la Strega che è corsa subito ai ripari dopo le grosse titubanze sul futuro di Lapadula.