Stasera in arrivo Forte: ha giocato insieme a Foulon nel Beveren Triennale per il bomber dei Parioli, che ritrova il suo mèntore Fabio Caserta

Francesco Forte questa sera sarà in città: il Benevento ha definito il suo ingaggio rilevando il cartellino dal Venezia e proponendogli un triennale (i sei mesi di questo campionato più altre due stagioni). Romano dei Parioli, romanista fino al midollo, avrà la gioia di vestire uma maglia con i suoi colori del cuore. Cresciuto nelle giovanili del Pisa, passa all'Inter U 19 nel 2010. Ma torna subito a Pisa in prestito e all'Arena Garibaldi il 15 marzo del 2014 segna anche un gol a quella che sarà la sua nuova squadra (Pisa-Benevento 2-2: Napoli, Forte, Guerra e Melara). Poi comincia a girare l'Italia: Forlì, Lucchese, Cremona, Teramo, Perugia in B con Bucchi, Spezia. Nel 2018 è in Belgio nel Waasland Beveren, la squadra in cui militava Daam Foulon con cui evidentemente ha già giocato. L'anno dopo è alla Juve Stabia di Fabio Caserta in B e lì c'è la sua consacrazione a bomber di razza: 17 gol in 32 parrite e la chiamata del Venezia. Storia di ieri: 38 partite, 15 gol e promozione in serie A coi lagunari. Ora dopo un girone d'andata con una sola grande soddisfazione, il gol alla Lazio da cuore romanista, passa al Benevento sognando di ripetere le gesta di Venezia.

Il mercato del Benevento, lo abbiamo detto più volte non si ferma qua. Domani è atteso l'arrivo dal Brasile di Diego Farias, punta esterna che appena a dicembre si è svincolato dal Cagliari. Mentre sul piano delle cessioni sembra quasi andata in porto quella di Glik al Parma: prestito con obbligo di riscatto in caso di vittoria del campionato da parte dei ducali.