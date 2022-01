DIRETTA / Benevento - Monza, cronaca e risultato in tempo reale Al "Vigorito" la gara valida per il recupero della diciottesima giornata di Serie B

Allo stadio "Vigorito" si gioca Benevento - Monza, valida per il recupero della diciottesima giornata di Serie B: segui la cronaca testuale in tempo reale di Ottopagine.it.

Benevento - Monza 3-1 (85')

Marcatori: pt 7' Insigne, 40' Tello; st 2' Valoti (rig.), 21' Moncini.

Benevento (4-3-3): Paleari; Letizia, Vogliacco, Glik, Masciangelo; Acampora (31' st Talia), Calò, Ionita; Insigne, Moncini (24' st Foulon), Tello (31' st Brignola). A disp.: Muraca, Manfredini, Vokic, Sau, Umile, Malva, Prisco, Vottari, Barba. All.: Caserta.

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Donati (25' st Sampirisi), Marrone, Caldirola; Pedro Pereira, Mazzitelli, Barberis (31' st Favilli), Colpani (1' st Pereira), Carlos Augusto; Ciurria (1' st Molina), Valoti (25' st Ramirez). A disp.: Lamanna, Sommariva, Bettella, Siatounis, Antonov, Paletta, Vignato. All.: Stroppa.

Arbitro: Valeri della sezione di Roma 2. Assistenti: Galetto della sezione di Rovigo e Moro della sezione di Schio. Quarto Ufficiale: Carella della sezione di Bari. VAR: Nasca della sezione di Bari. AVAR: Giallatini della sezione di Roma 2.

Note: Espulsi: al 28' pt Mazzitelli per somma di ammonizioni e al 37' D'Alessandro per fallo da ultimo uomo. Al 33' rigore revocato al Benevento dopo intervento del VAR. Ammoniti: Mazzitelli e Calò per comportamento non regolamentare; Moncini, Mazzitelli, Acampora e Sampirisi per gioco falloso; Insigne per simulazione. Angoli: 3-2.

Secondo tempo

36' - Ammonito Sampirisi per fallo su Calò.

35' - Brignola controlla e tira dall'altezza del dischetto dell'area di rigore. Di Gregorio blocca a terra.

31' - Ultimo cambio per il Monza, scocca l'ora dell'esordio coi brianzoli del neo-acquisto Favilli: rileva Barberis.

31' - Cambio per il Benevento. Fuori Tello, dentro Brignola.

31' - Cambio per il Benevento. Fuori Acampora, k.o., dentro Talia.

30 - Problemi per Acampora.

27' - Foulon per Insigne, che controlla e tira: alto.

25' - Terzo e quarto cambio per il Monza: Sampirisi e Ramirez per Donati e Valoti.

24' - Cambio per il Benevento. Fuori Moncini, dentro Foulon.

21' - Gol del Benevento. Che bravo Masciangelo! Ennesima discesa sulla fascia, ennesimo cross, Moncini anticipa Caldirola sul primo palo e di testa non lascia scampo a Di Gregorio. Benevento - Monza 3-1.

20' - Cross di Acampora, colpo di testa di Moncini: centrale.

17' - Insigne semina il panico nella difesa del Monza, sinistro a giro dopo l'ingresso in area di rigore. Palla sul fondo di un nulla con Di Gregorio ormai fuori causa.

16' - Sinistro di Insigne, palla alta.

13' - Masciangelo è scatenato, altro cross per la testa di Tello, la palla viene disinnecata dalla difesa ospite. Calcio d'angolo.

7' - Tiro di Masciangelo, Di Gregorio risponde "presente".

6' - Occasionissima per il Benevento. Moncini non riesce incredibilmente a far centro da distanza ravvicinata, bravissimo Di Gregorio, ma l'attaccante poteva fare meglio.

2' - Gol del Monza. Rasoiata angolata di Valoti, imprendibile per Paleari.

2' - Calcio di rigore per il Monza. Tocco di mano di Tello in area di rigore, Valeri non ha dubbi e indica il dischetto.

1' - Si riparte con due cambi nel Monza: Colpani e Ciurria fanno posto a Pereira e Molina.

Primo tempo

Fine primo tempo. Si va al riposo sul risultato di Benevento - Monza 2-0. Gol di Insigne al 7' e Tello al 40'. Giallorossi in doppia superiorità numerica. Espulsi Mazzitelli al 28' per somma di ammonizioni e D'Alessandro al 37' per fallo da ultimo uomo.

47' - Palo del Benevento. Insigne trova il palo esterno con un tiro da posizione defilata.

45' - Scricchiola l'imbattibilità del Monza, che si protrae dalla settima giornata di andata.

40' - Gol del Benevento. Tello fa 2-0 con un lob sporco su sponda di Moncini, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, supera Di Gregorio. Partita in discesa per la strega avanti di due reti e con due uomini in più.

39' - Botta di Calò dalla distanza, palla sporcata in angolo.

38' - Ammonito Calò per aver trattenuto Ciurria.

38' - Insigne a un passo dal raddoppio con una punizione che sfiora la traversa.

37' - Monza in nove. Espulso D'Alessandro per fallo da ultimo uomo su Moncini.

35' - Partita vibrante. Marrone vede e serve Valoti a rimorchio, ma è provvidenziale l'anticipo di Vogliacco.

34' - Ammonito Acampora per fallo su D'Alessandro.

33' - Calcio di rigore revocato al Benevento. Dopo aver controllato le immagini Insigne viene ammonito per simulazione.

33' - Calcio di rigore per il Benevento. Presunto tocco di Di Gregorio su Insigne. Si va al VAR.

28' - Monza in dieci. Espulso Mazzitelli per somma di ammonizioni. Dopo il cartellino rimediato in avvio di gara per aver trattenuto Ionita, arriva quello per fallo su Letizia.

27' - Monza pericoloso. Augusto ci prova dalla distanza, Paleari si oppone; Mazzitelli recupera palla e mette dentro per Colpani, che non trova la via della rete.

24' - Masciangelo crossa dalla corsia mancina, colpo di testa a lato di Tello. Alle sue spalle c'era Moncini, meglio appostato, che si lamenta col compagno di squadra. Si ripartirà con una rimessa dal fondo.

23' - Il Benevento tiene il bene il campo non lasciando spazio al Monza.

16' - Problemi per Letizia, che riesce a riprendere la partita, dopo l'intervento dello staff medico seppur claudicante.

12' - Ammonito Moncini per gioco falloso.

7' - Benevento in vantaggio. Donati perde palla, Tello riparte e fa filtrare per Insigne, che resiste nel duello con Caldirola e batte Di Gregorio infilandolo in uscita.

5' - Ammonito Mazzitelli per aver trattenuto Ionita.

1' - Partiti.

Pre-partita

Il Benevento torna in campo. Al "Vigorito" la sfida con il Monza, valida per il recupero della diciottesima giornata di Serie B, rinviata lo scorso 18 dicembre per casi Covid nel gruppo squadra brianzolo, mette in palio 3 punti che consentirebbero a entrambe le odierne contendenti di agganciare il Brescia al secondo posto in classifica (quota 34).

Arrivate le formazioni ufficiali. Caserta si affida, in attacco, a Insigne, Moncini e Ionita dopo l'addio di Lapadula, che ha annunciato di non voler continuare la sua avventura in giallorosso. Stroppa punta sul tandem Ciurria - Valoti, là davanti. In difesa gioca l'ex capitano della Strega, Caldirola.

Si tratta del primo confronto in Serie B tra le due squadre. I sanniti sono reduci da quattro vittorie consecutive e non ha mai pareggiato nelle ultime 9 partite.