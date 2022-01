Monza, Stroppa: "Abbiamo regalato troppo al Benevento" Il tecnico brianzolo: "E' una sconfitta che non compromette il nostro percorso"

Ecco il commento di Stroppa al termine del match perso col Benevento:

“Al di là dell’inferiorità numerica, abbiamo regalato qualcosa al Benevento. Nell’undici contro undici ci sono stati troppi errori. Nella ripresa siamo stati ordinati, senza abbassare la testa nonostante quanto accaduto nel primo tempo. Non posso dire niente ai ragazzi perché hanno risposto sul campo in merito al lavoro quotidiano e di tutto ciò che è stato della vigilia di questo incontro. Potevamo essere molto più bravi negli ultimi metri. Non lo siamo stati a differenza del Benevento. Non ho visto gli episodi delle espulsioni, ma devo dire che la direzione dell’arbitro è stata ineccepibile. Si tratta di un risultato che non cambia il nostro campionato. Sicuramente si trattava di un jolly che metteva in palio il secondo posto, non siamo riusciti a sfruttarlo. Da subito pensiamo al match di domenica col Perugia per il riscatto”.