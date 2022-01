Benevento, Letizia: "Rientrati come ci siamo lasciati, complimenti alla squadra" Il capitano giallorosso: "Importante il gol di Moncini. Siamo un gruppo unito e compatto"

Nel post gara del match tra Benevento e Monza ha parlato Gaetano Letizia, il capitano giallorosso che è rientrato in campo dopo l'infortunio:

"Sin da subito la nostra è stata un'ottima prestazione. Ci sono stati degli episodi a favore. Faccio i complimenti alla squadra perché non era facile rientrare in questo modo dopo il periodo di inattività e i casi Covid. Siamo rientrati come ci siamo lasciati. La mia condizione? Gradualmente comincio a mettere fiato e gamba, speriamo per le prossime partite". Si è poi soffermato sul match di domenica con la Spal: "Dovremo andare al Mazza per fare la nostra partita. Sarà importante l'approccio alla partita. Stasera abbiamo sbagliato l'inizio della ripresa, ma siamo stati bravi a rimetterla sul binario giusto. Inutile che ci nascondiamo, siamo una diretta concorrente e dobbiamo fare le nostre partite andando oltre gli ostacoli. Faccio i complimenti a Moncini che è reduce da venti giorni di stop. Ci ha dato disponibilità nonostante non avesse fatto allenamenti. Sono segnali grandi che danno forza al gruppo. Siamo molto uniti e coesi".