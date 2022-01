Benevento, Vogliacco: "Oggi nessuno ci avrebbe battuto" Il centrale difensivo giallorosso: "Eravamo consapevoli della nostra forza"

Positiva la prestazione di Vogliacco che subito dopo il triplice fischio ha analizzato così la vittoria conquistata dal Benevento sul Monza:

"Non era facile dopo tutte le difficoltà che ci sono state. Ci tenevamo tanto a battere una diretta concorrente, adesso dobbiamo solo continuare così. Siamo riusciti a fare quanto preparato, anche se in poco tempo a causa delle assenze. Le espulsioni hanno aiutato a gestire meglio la partita, ma l'approccio è stato fatto come volevamo noi. L'episodio di Tello poteva toglierci delle certezze, ma c'erano delle convinzioni particolari. Difficilmente qualsiasi squadra ci avrebbe battuto perché eravamo consapevoli della nostra forza".

DIFESA - "Il lavoro difensivo è stato importante, non sempre viene messo in evidenza. Lavoriamo ogni giorno per essere sempre più solidi, in modo da aiutare la squadra a prendere meno gol possibili. La posizione? Lavoro anche sul piede debole. Sono contento, potevano esserci delle difficoltà ma con la concentrazione e l'aiuto di Glik è andata bene".

MIHAJLOVIC - "Parliamo tantissimo di calcio. Mi ha insegnato ad avere fame in ogni minuto della partita, cercando di vincere ogni duello con gli attaccanti. Provo a rubargli ogni volta qualcosa, anche se non è facile perché è stato un calciatore ed è un allenatore di altissimo livello".