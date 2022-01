Benevento, Caserta: "Vittoria non facile. Aspettiamo Forte e Farias" Il tecnico giallorosso: "Di Lapadula non parlo più. Ora pensiamo alla Spal"

Grande soddisfazione per Fabio Caserta dopo la bella vittoria ottenuta dal suo Benevento contro il Monza. Il tecnico giallorosso ha tenuto a sottolineare le difficoltà vissute nelle ultime settimane a causa del Covid e degli infortuni:

“Non era facile dopo tanto tempo, soprattutto perché il ritmo partita viene a mancare. Per noi è stata una settimana difficile, ci siamo allenati poco perché tanti calciatori hanno contratto il Covid. Moncini è rientrato solo ieri dopo due settimane di stop, faccio i complimenti alla squadra ma soprattutto a lui perché spesso è stato bersagliato dalle critiche, dà veramente l’anima come fanno tutti. Sono molto contento. Di fronte c’era un avversario forte, costruito per vincere. Sicuramente non ci sono stati ritmi alti, ma era prevedibile. Sono contento perché abbiamo vinto un incontro bello e difficile”.

LAPADULA - “Di questa situazione ho già detto tutto, spiegando quanto accaduto. È importante parlare della gara, poi sarà la società a trattare l’argomento. Non è stato un momento facile, ma sono contento della prestazione della squadra”.

FORTE E FARIAS - : “Sono degli ottimi elementi, spero che vengano ufficializzati il prima possibile. Forte lo conosco personalmente dopo l’esperienza a Castellammare: so cosa può dare dal punto di vista tecnico e umano. Farias alza il tasso tecnico in serie B. Questa squadra già è forte di suo, in avanti ci sono dei calciatori importanti; quindi, questi elementi non faranno altro che darci una grossa mano in vista della seconda parte di stagione. Bisogna stare sempre concentrati e lavorare bene durante la settimana. Per quanto riguarda il mercato, dico solo che faccio l’allenatore e il mio compito è quello di schierare la migliore formazione. Ho grande fiducia nella società, quindi è giusto che le valutazioni vengano fatte dal presidente e dal direttore sportivo, con i quali c’è un contatto diretto. Di come lavorano sono molto contento”.

SPAL - “Voglio vedere sempre una squadra che lotti palla su palla. La perfezione non c’è mai nel calcio, c’è sempre qualcosa da migliorare. Sono contento di quanto visto oggi e di ciò che facciamo durante la settimana. Quella con la Spal sarà una gara difficile, dovremo essere bravi per cercare di fare una grande prestazione contro una squadra che non sta attraversando un buon momento, ma vanta degli ottimi elementi in rosa”. Ha poi chiuso: “I ragazzi hanno sempre lavorato bene, ci vuole del tempo quando si è reduci da una retrocessione. La voglia e la determinazione non sono mai mancate. Viviani? È una valutazione che faremo nei prossimi giorni. Avverte un fastidio che lo tormenta da un mesetto, vietandogli di lavorare con la squadra. Dovremo cercare di recuperarlo il prima possibile, così come i vari Elia, Improta e Pastina. Cerchiamo di recuperare il maggior numero di uomini possibili. Glik? Non ho mai messo in discussione la sua professionalità. Le voci di mercato riguardano lui e la società. Ho un rapporto di stima con tutti”.