Farias è un nuovo calciatore del Benevento: depositato il contratto Definito il primo colpo di mercato giallorosso

Diego Farias è un nuovo calciatore del Benevento. Come riporta il sito della Lega B, il sodalizio giallorosso ha depositato il contratto del calciatore che questa mattina è atterrato a Roma dal Brasile. Nel primo pomeriggio farà tappa in città per avere un primo approccio con la realtà sannita, con il club che annuncerà il suo arrivo attraverso le foto di rito e il comunicato stampa. Potrà essere convocato per il match di domenica contro la Spal.