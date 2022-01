Forte, prime parole da giallorosso: "Ho motivazioni altissime" Lo squalo ritrova Caserta: “Voglio tornare in A con questa maglia. Decisiva la presenza del mister"

Comincia l'avventura giallorossa di Francesco Forte. L'attaccante ha firmato il contratto che lo legherà al Benevento fino al giugno del 2024: un accordo che permette alla Strega di sopperire in breve tempo all'assenza di Lapadula, il quale è sempre più vicino a lasciare il Sannio dopo il caso della mancata convocazione avvenuta alla vigilia del match col Monza. Sono tante le motivazioni che hanno spinto Forte a sposare il progetto che gli ha illustrato il diesse Foggia, ma è stato decisivo il contatto con Caserta: i due hanno vissuto delle importanti stagioni a Castellammare, caratterizzate da una promozione in serie B e un'annata tra i cadetti che vide “lo squalo” tra i bomber assoluti del girone con diciassette reti all'attivo (fecero meglio solo Iemmello e Simy), anche se non contribuirono a evitare un'amara retrocessione. Adesso vuole prendersi al più presto le redini dell'attacco del Benevento, con l'aspirazione di ritornare quanto prima nel massimo campionato:

“Cosa mi ha convinto? Sicuramente le motivazioni che ho dentro. Voglio dimostrare che anche in serie A posso dire la mia e in tal senso non poteva capitarmi una società migliore per ritornarci. Appena ho saputo dell'interesse ho subito accettato la sfida, sono qui con motivazioni altissime”.

Importante, come detto, la presenza di Caserta in panchina: “Tra i motivi principali del mio arrivo a Benevento c'è sicuramente lui. Mi ha voluto fortemente. Poi devo dire che ho subito avvertito la fiducia totale del direttore Foggia: anche lo scorso anno in serie A ha cercato di ingaggiarmi. Sono davvero contento di essere qui, la trattativa è stata velocissima. Non ci ho pensato su due volte ad accettare”.

Forte è uno capace di far sognare le tifoserie, come accaduto a Castellammare e così come a Venezia dove nella passata stagione è stato tra i protagonisti della promozione in serie A. Quando segna mostra la pinna, in onore del suo soprannome “lo squalo”, affibbiatogli ai tempi del settore giovanile dell'Inter, per sottolineare la sua voracità in area di rigore: “A pochi metri dalla porta do tutto me stesso per essere decisivo, ma non mi sono mai risparmiato neanche in posizione più arretrata per dare una mano ai compagni e allo sviluppo del gioco. L'esperienza degli ultimi anni mi ha aiutato molto, sono qui per mettermi a disposizione di tutti. Cercherò di entrare in punta di piedi nello spogliatoio, facendomi voler bene dai compagni”.

Forte era presente in tribuna contro il Monza e ha ammirato da vicino l'ottima prestazione offerta dalla sua nuova squadra: “E' stata una vittoria fondamentale, penso che questo sia un campionato difficilissimo. Il Benevento è molto forte, starà a noi mostrare il nostro valore per cercare di lottare fino alla fine per i vertici”. Il nuovo attaccante giallorosso sarà a disposizione per il match di domenica con la Spal: “Nel calcio, e a gennaio in particolare, le cose vanno molto veloci. Sono a disposizione, cercherò di inserirmi all'interno del contesto nel più breve tempo possibile. Farò il possibile per aiutare la squadra a conquistare gli obiettivi stagionali”.