Serie B, LIVE / Spal - Benevento 0-1 I giallorossi di scena al Mazza per chiudere in bellezza il girone d'andata

Spal - Benevento 0-1 (Live)

Spal (4-3-1-2): Thiam; Dickman, Vicari, Capradossi, Tripaldelli; Da Riva, Viviani, Mora; Mancosu; Colombo, Finotto. A disp.: Pomini, Seculin, Esposito, Meccariello, Crociata, Melchiorri, Zuculini, Seck, Spaltro, Heidenreich, Celia, D'Orazio. All.: Venturato

Benevento (4-3-3): Paleari; Letizia, Glik, Vogliacco, Masciangelo; Ionita, Calò, Acampora; Insigne, Moncini, Tello. A disp.: Muraca, Manfredini, Farias, Foulon, Sau, Umile, Malva, Vottari, Talia, Forte, Barba, Brignola. All.: Caserta

Arbitro: Baroni di Firenze. Assistenti: Zingarelli e Laudato. IV uomo: Feliciani. VAR e AVAR: Camplone e Paganessi.

Rete: 22'pt Tello

SECONDO TEMPO

45' Comincia la ripresa

PRIMO TEMPO

46' Dopo un minuto di recupero termina il primo tempo. Spal - Benevento 0-1

45' Lancio per Moncini che indirizza sul primo palo: para Thiam

42' Leggero calo del Benevento con la Spal che sta chiudendo in crescendo il primo tempo

41' Punizione di Viviani dal limite che si è spenta di poco sul fondo

38' Spal pericolosa con Da Riva, conclusione del centrocampista estense deviata da Paleari sul palo

34' Apertura di Letizia per Acampora che calcia da pochi passi, ma la sua conclusione viene respinta da un intervento di VIcari

29' Palo clamoroso di Acampora: Benevento vicino al raddoppio

24' Colpo di testa di Colombo: para Paleari

22' Gol del Benevento! Bella manovra del giallorossi: cross di Acampora, velo di Moncini e tap in vincente di Tello che porta in vantaggio la Strega

18' Partita aperta, con il Benevento che muove molto bene il pallone

15' Palla filtrante per Da Riva, ma Paleari si oppone con un grande intervento

9' Sinistro di Acampora che termina di poco sul fondo dopo una deviazione

5' Testa di Letizia con Moncini che si invola: la conclusione dell'attaccante va fuori

0' Comincia la partita

PRE PARTITA

Si chiude il girone d'andata in serie B con il Benevento di scena sul campo della Spal. I giallorossi sono reduci da cinque successi consecutivi e cercano il sesto sigillo per confermarsi al secondo posto e posizionarsi a una sola lunghezza dalla capolista Pisa. Caserta conferma pienamente la formazione vista in azione nella vittoriosa gara con il Monza. Partono dalla panchina gli ultimi due acquisti Forte e Farias. Esordio in casa estense per il tecnico Venturato.