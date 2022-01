Benevento, Masciangelo: "Partita dominata, è un pari amaro" Il commento del terzino giallorosso: "Ci servirà di esperienza per i prossimi impegni"

Nel post gara di Spal - Benevento si è espresso così l'esterno difensivo Masciangelo:

"C'è stata una grandissima prestazione, purtroppo non è la prima volta che succede che dopo aver dominato si prenda gol e venga vanificato quanto fatto nel corso dei novanta minuti. Dobbiamo continuare a spingere così, essere ancora più cattivi e determinati. E' un pareggio che lascia amaro in bocca, ci servirà d'esperienza per i prossimi incontri dopo che l'abbiamo dominata.

"Ho superato il problema alla caviglia che mi ha tormentato nei primi due mesi. Adesso do tutto per la squadra, spero di poter continuare a dare una mano in ogni partita".

"Abbiamo preparato la partita spingendo molto con i terzini, in modo tale che loro facessero fatica con le uscite. Così facendo li abbiamo messi in difficoltà, ogni azione poteva essere pericolosa sia con me che con Letizia. Il piano tattico della gara è stato perfetto, li abbiamo messi in grande difficoltà".

"Trasformeremo questa rabbia in energia positiva per fare in modo che non succeda più. Si cresce anche attraverso questi episodi"