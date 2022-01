Benevento, Caserta: "Grande prestazione, ma dovevamo chiuderla prima" Il tecnico giallorosso: "Peccato per la mancata vittoria"

Ecco l'analisi di Caserta subito dopo il pareggio rimediato dal Benevento in casa della Spal:

"Dispiace per il risultato finale perché la squadra ha fatto una grande partita. Non abbiamo concesso nulla, l'unica cosa è che bisogna chiuderla il prima possibile perché nel calcio rischi addirittura di perderla dopo aver fatto una grande gara. Occorre ripartire dalla prestazione, cercare di essere ancora più incisivi sotto porta. Sono contento della prestazione, l'unico rammarico è che mi dispiace non aver portato a casa i tre punti".

"La squadra sta crescendo non solo nei singoli, ma anche nel collettivo. Vedo sempre la convinzione di voler ottenere i tre punti, cercando di lottare palla su palla. Questo è un segnale molto positivo".

"Negli ultimi quindici minuti la squadra è calata, ma era normale perché giovedì abbiamo fatto una grande partita a differenza della Spal. Dovevamo recuperare delle energie, poi ci sono ancora dei calciatori che sono stati condizionati dal Covid. L'unica cosa negativa è che dovevamo chiuderla prima, altrimenti si rischia di rovinare tutto. Guardo con ottimismo la crescita della squadra. Adesso c'è rammarico, ma domani pensiamo positivo per lavorare bene come fatto fino a questo momento".