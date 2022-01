Venezia, Niederaurer: "Forte voleva tornare da Caserta. Rapporti ancora aperti" Le parole del presidente del club lagunare

Nel corso della conferenza stampa di quest'oggi, il presidente del Venezia Niederaurer si è soffermato anche sulla cessione di Forte al Benevento:

“Il passaggio di Forte a Benevento è sempre riconducibile alla nostra filosofia, gli abbiamo chiesto cosa volesse fare e ha chiesto di poter lavorare con un tecnico che conosceva già, ma questo non vuol dire che abbiamo chiuso i rapporti, continueremo a seguire da vicino la sua situazione. Penso sia molto bello che ieri i tifosi abbiano cantato cori per Forte, è un segno importante di riconoscenza per ciò che ha fatto per il nostro club”.