Farias: "Benevento piazza importante, deve tornare dove merita" Le prime parole dell'attaccante brasiliano da calciatore giallorosso

Maglia numero undici, sguardo sorridente da classico brasiliano e tanta voglia di ripartire dopo aver concluso l’esperienza con il Cagliari. Diego Farias ha accettato la corte del Benevento, il quale è desideroso di tornare quanto prima in serie A dopo l’amara retrocessione della scorsa stagione. Il progetto illustratogli da Pasquale Foggia ha fatto breccia nella mente e nel cuore dell’attaccante, a cui non mancavano di certo le offerte anche da parte di qualche club sudamericano che gli avrebbe permesso di stare più vicino a casa. Ma Farias sta meglio in Italia, dove gioca praticamente da sempre:

“Sono molto contento di essere qui. Spero di fare un grande campionato e di raggiungere gli obiettivi della squadra”. Poche parole, ma semplici e dirette. L’ex Lecce non ci gira intorno, soprattutto dopo essere sceso in serie B, un campionato in cui ha giocato e vinto una sola volta negli ultimi sette anni, quando vestiva la maglia rossoblù del Cagliari:

“E’ vero – ha proseguito – ho quasi sempre militato in serie A, ma mi sono trasferito ugualmente in una piazza importante che ha un passato in massima serie. Voglio dare il massimo per riportarla dove merita”.

La rescissione con il club sardo è avvenuta lo scorso quattro dicembre. Nessun problema fisico, Farias si era regolarmente allenato; chiaramente nell’ultimo mese si è tenuto in forma da solo, quindi ha perso un po’ di condizione: “Ho provato ad allenarmi in Brasile. Ci vorrà un po’ di tempo per vedermi al massimo, ma nulla di preoccupante. Qualche allenamento e in pochi giorni sarò pronto per scendere in campo. Non vedo l’ora”.

E infatti Caserta l’ha già convocato per il match di questo pomeriggio in programma contro la Spal. Farias ritrova diversi compagni di squadra con i quali ha condiviso delle esperienze passate, come Sau e Tello: “Ho parlato con qualcuno prima di arrivare nel Sannio, tutti mi hanno spiegato l’importanza della piazza e la serietà della società. Non vedo l’ora di rivederli di nuovo e di cominciare questa esperienza insieme, a partire dalla trasferta di Ferrara”.

Farias è il primo colpo di mercato dopo quello di Forte. Presto arriverà anche il centrocampista Petriccione. Tre ingaggi che disegnano una rosa ancora più competitiva per la lotta alla promozione, nonostante l’ormai vicino addio di Lapadula: “Questa è una bella squadra – ha sottolineato Farias – siamo forti. Come detto cercherò di dare tutto, abbiamo tanta voglia di conquistare l’obiettivo della serie A. Lo meritano la società e i tifosi”.