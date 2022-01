Benevento, confronto andata in B: Caserta meglio di Bucchi e Baroni Il tecnico calabrese ha fatto registrare una media superiore. Inarrivabile l'andamento di Inzaghi

Il Benevento è tornato subito al lavoro dopo aver chiuso ieri il girone d'andata nel match giocato al Mazza contro la Spal. I sanniti sono proiettati alla sfida di sabato, in programma in casa dell'Alessandria, che aprirà la seconda parte di stagione. Intanto, il rendimento mostrato dalla truppa di Caserta si è registrato come il secondo migliore in assoluto nella breve esperienza vissuta dal Benevento nel campionato cadetto. I giallorossi hanno ottenuto 35 punti in 19 partite, con soltanto la squadra dei record di Pippo Inzaghi che vanta numeri migliori attraverso un rendimento monstre di 46 punti al giro di boa. Caserta si posiziona davanti a Baroni e Bucchi: un aspetto importante se si considera quanto sia difficile ripartire dopo una retrocessione dalla serie A. Il primo ha racimolato 37 punti in 21 partite (media di 1.76 contro quella di 1.84 dell'attuale Benevento), mentre Bucchi - nella stagione post ritorno in B - chiuse il girone d'andata al sesto posto con 29 punti in cascina.

Ecco i numeri:

2016/2017: 37 punti in 21 partite (media 1.76)

2018/2019: 29 punti in 18 partite (media 1.61)

2019/2020: 46 punti in 19 partite (media 2.42)

2021/2022: 35 punti in 19 partite (media 1.84)