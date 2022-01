Benevento, termina il prestito di Sanogo al Pescara Il centrocampista torna in giallorosso

E' terminato il prestito di Sanogo al Pescara. Nel corso della prima parte di stagione non è mai sceso in campo in campionato, a eccezione di soltanto quattordici minuti in Coppa Italia di serie C. Il club abruzzese l'ha utilizzato nella Primavera che, come noto, milita nella serie più alta del calcio giovanile. Il centrocampista torna in giallorosso, con il Benevento che probabilmente lo girerà a una nuova squadra a titolo temporaneo.