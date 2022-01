Benevento, la Lega B omaggia Tello: "Una settimana indimenticabile" Il post dedicato al colombiano, autore di due reti contro Monza e Spal

E' un momento d'oro per Andres Tello. Il colombiano sta giocando con costanza e nelle ultime partite ha messo a segno due reti contro Monza e Spal. Le marcature si aggiungono al fatto che sia diventato padre recentemente, mettendo la ciliegina sulla torta di un 2022 che è cominciato in maniera entusiasmante per il giallorosso. Un aspetto che non è sfuggito alla Lega B che l'ha omaggiato con un post apparso su Instagram intitolato "una settimana indimenticabile". Tello, inoltre, ha già messo a segno cinque reti: si tratta di uno score mai fatto registrare in carriera.