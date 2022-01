La B imprevedibile: il Venezia l'anno scorso al giro di boa aveva 28 punti Lo Spezia due anni fa addirittura 24. Il Benevento con i suoi 35 punti può aspirare alla A

(f.s.) 35 punti in 19 partite, ad una media di 1,84, terzo posto, attacco più prolifico della B (33 gol fatti), quarta miglior difesa (18 subiti). I numeri del Benevento non sono in assoluto i migliori del campionato cadetto, ma fanno ben sperare per un prosieguo della stagione che possa sfociare in qualcosa di molto positivo.

Diciamo che 35 punti sono in linea con quanto accaduto negli ultimi cinque anni nelle squadre che sono approdate nel massimo campionato e duque lasciano apertissima la strada per cogliere il massimo traguardo.

GLI ANNI SCORSI. 2020-21: al primo posto finisce l'Empoli che al termine dell'andata è ugualmente in testa con 38 punti. Ma in A ci vanno anche Salernitana e Venezia, che al giro di boa hanno rispettivamente appena 34 e 28 punti. Al loro confronto i 35 di quest'anno del Benevento sono un lusso. Stagione precedente, quella dei record della squadra di Pippo Inzaghi. Tralasciamo i numeri dei giallorossi (46 punti al giro di boa!), le altre due promosse sono parecchio dietro: il Crotone ha appena 31 punti, lo Spezia è addirittura 13° a 24 punti, anche se ha una partita da recuperare. Come molti ricordano batterà il Frosinone nella finale play off e volerà in A. Campionato 2018-19: il Palermo svetta nel girone d'andata, ma poi tra scandali e problemi economici finisce appena terzo, prima di venire estromesso anche dal play off. Il campionato lo vince il Brescia, che alla fine del girone d'andata aveva appena 32 punti, seguito da Lecce e Verona, che avevano girato a 30.

Nel 2017-18 in A salgono Empoli, Parma e Frosinone. Anche questa volta al giro di boa non sono loro le squadee migliori: il Frosinone gira secondo a 37, ma poi avrà bisogno dei play off per salire, l'Empoli gira terzo a 34, il Parma quinto a 33.

Infine campionato 2016-17, quello in cui salgono Spal, Verona e Benevento. Il Verona al giro di boa è primo con 41 punti, il Benevento è terzo a 37, la Spal addirittura quarta a 36. Nel girone di ritorno sovvertiranno i pronostici.