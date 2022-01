Serie B, definito l’orario di Benevento - Parma Pubblicati gli orari della seconda giornata di ritorno

Si giocherà alle 14 del prossimo cinque febbraio il match tra Benevento e Parma, valido per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di serie B. I giallorossi saranno reduci dalla sosta, mentre i ducali scenderanno in campo anche il 30 gennaio per recuperare la gara con il Crotone.

