Mercato: torna Gyamfi. E' giocatore bandiera Contratto fino a giugno, può essere un'utile pedina nello scacchiere difensivo giallorosso

Un ritorno gradito. Bright Gyamfi si accinge a vestire nuovamente la maglia giallorossa dopo la parentesi a Reggio Emilia (l'anno scorso 25 presenze). Era svincolato e il Benevento lo tessererà fino a giugno. Non peserà nella lista degli “over” pur essendo nato nel '96, perchè al suo attivo ci sono quattro campionati in giallorosso che gli valgono il titolo di “giocatore bandiera”. E' noto che in quella lista ogni società può inserire due giocatori: uno è Gaetano Letizia che proprio ieri ha rinnovato il suo contratto, l'altro sarà Bright Gyamfi. Molti ricorderanno che il Benevento lo prese in prestito dall'Inter nel 2016/17, poi lo riscattò e rimase in giallorosso anche nelle stagioni di serie A 2017/18, nella successiva in B 2018-19 e in quella vincente con Pippo Inzaghi, 2019/20. Indimenticabile la partita che disputò da centrale difensivo contro il Crotone di Simy e Messias (vinta 2-0 dai giallorossi) in una domenica in cui il Benevento aveva dovuto fare a meno di autentici pezzi da novanta e nella quale SuperPippo lo paragonò a Franco Baresi. Lasciò il Benevento dopo 45 presenze totali e la A conquistata due volte: lo ritrova in B e ritenta la scalata. Gyamfi, nato ad Accra in Ghana il 20 gennaio 96, è sposato con una ragazza beneventana e dunque torna in una città che gli è particolarmente cara.