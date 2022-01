Benevento, Gyamfi: "Finalmente sono tornato a casa" Le prime parole del ghanese dopo la firma

Il Benevento ha riabbracciato Bright Gyamfi. L'esterno di difesa è tornato nel Sannio dopo un anno vissuto alla Reggiana, con successiva rescissione a causa della retrocessione degli emiliani in Lega Pro. Gli ultimi mesi sono stati difficili, con il ghanese che non ha trovato sistemazione fino a ieri, quando ha firmato un nuovo contratto con la Strega:

“Sono molto contento per il mio ritorno in questa città. Quella giallorossa è una famiglia che mi ha accolto come un figlio, per me è un ritorno a casa”.

Sin da subito positivo è stato l'approccio con il gruppo: “Voglio aiutare la squadra per proseguire il percorso che già sta facendo, con l'intento di fare un'altra volta la storia. La mia condizione fisica? Mi sento bene. Ho lavorato duramente in questi mesi, quindi fisicamente non c'è alcun problema. Mi manca tanto la palla”.

Nonostante la retrocessione, la stagione di Gyamfi alla Reggiana è stata comunque importante: “L'esperienza alla Reggiana mi ha aiutato a crescere come uomo e calciatore, facendomi capire tante cose del calcio e della vita”.

Il terzino si è fatto una idea ben precisa del campionato di serie B: “E' una cadetteria molto difficile e imprevedibile. Quest'anno ci sono squadre importanti che lottano per la promozione. Ci sarà grande incertezza fino alla fine, sarà ancora più competitiva”. La compagna del calciatore è una beneventana, quindi non è mancata la sua presenza sugli spalti del Vigorito nel corso del girone d'andata che gli ha permesso di farsi una idea ben precisa sul tecnico Caserta: “Ho sempre visto le partite, anche dal vivo. Ha le sue idee di gioco importanti, mi piace il suo modo di giocare che è molto divertente”.