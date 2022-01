Benevento, Caserta: "Soddisfatto del mercato, ora inizia un altro campionato" Il tecnico giallorosso: "Non sottovalutiamo l'Alessandria, lotteremo palla su palla"

Il Benevento apre il girone di ritorno in casa dell'Alessandria. I giallorossi sono reduci dal pareggio rimediato a Ferrara, ma avranno due nuovi innesti giunti in settimana dal mercato di riparazione: Petriccione e Gyamfi. In conferenza stampa, il tecnico Caserta ha presentato così il match del Moccagatta contro la compagine guidata da Moreno Longo:

"L'unico tra quelli in dubbio che verrà convocato è Pastina, per gli altri vediamo. Improta ritornerà dopo la sosta, gli altri dobbiamo valutarli. Moncini sta meglio, si è sempre messo a disposizione. E' normale che quando un calciatore non ha i minuti nelle gambe ne può risentire. Adesso ha maggiore fiducia in sé stesso, sono contento perché può dare tanto per questa squadra. Poi se giocherà domani lo valuterò".

FARIAS - "E' in ritardo di condizione, non verrà convocato per farlo allenare con maggiore continuità. Conterò su di lui dopo la sosta perché ha bisogno di lavorare e non voglio rischiarlo".

FORTE - "Gli manca la partita, può giocare dall'inizio".

BARBA - "Sta bene, ha superato il problema avuto qualche giorno fa. In quel ruolo ci sono tre calciatori forti, uno rimarrà fuori. La competizione è positiva e fa bene a tutti. E' rientrato Pastina, valuterò sempre nel giorno della partita chi far giocare".

ALESSANDRIA - "Mi aspetto l'intensità e la voglia di lottare palla su palla, come sempre fatto in ogni partita. La voglia e la determinazione non deve mai mancare. Non bisogna sottovalutare i grigi, giocano bene e bisognerà affrontarli con attenzione e concentrazione".

PETRICCIONE - "Può fare tutti i ruoli del centrocampo. Potrà darci una grossa mano, i ricambi servono perché per un campionato importante servono calciatori forti e pronti. Abbiamo bisogno di tutti":

RINVII - "Tutti i problemi che ci sono stati falsano un po' il campionato, ma dovremo essere sempre pronti e attenti, convivendo con questo problema che ormai ci accompagna da due anni".

GARANZIA - "Me la dà la squadra, non un singolo reparto. Vedo la voglia dei ragazzi di migliorarsi sempre".

BILANCIO - "Questa squadra, facendo un primo bilancio del girone d'andata, ha avuto una crescita importante dall'inizio. Ci sono stati alti e bassi come è giusto che sia quando comincia un nuovo ciclo. Sta crescendo tanto, quindi sono contento di quanto sto vedendo. Dobbiamo continuare così. Certe partite bisogna chiuderle, provando a fare il secondo o terzo gol. Se non riesci bisogna evitare di subire. Siamo stati pochi cattivi sotto porta a Ferrara, prendendo gol negli ultimi minuti. Nel finale abbiamo anche rischiato, questo lo dobbiamo evitare perché alla fine i punti pesano tantissimo".

GLIK - "L'ho tenuto fuori qualche partita per scelta tecnica. Per me sono tutti importanti. Vogliacco ha giocato al posto di Glik quando era fuori per squalifica, ha fatto bene e ho deciso di proseguire così. Non ho parlato con il ragazzo perché non c'è motivo. Di mercato non ne parlo, lo deve fare la società con i diretti interessati. Dobbiamo essere bravi a estraniarci. Lui lo sta facendo".

MERCATO - "Sono molto soddisfatto. Parliamo di calciatori importanti che entrano in una squadra che ha dimostrato di stare nelle posizioni alte della classifica. La società ha fatto ulteriori sforzi per cercare di arrivare più in alto possibile. Pensiamo al nostro percorso. Dobbiamo pensare a cosa fare sul campo, poi se ci sarà da inserire qualche altro elemento sono considerazioni che farà il club".

DI SERIO E VOKIC - "Mi auguro che sarà una esperienza positiva. Entrambi hanno bisogno di giocare con continuità".

ELIA E VIVIANI - "Bisogna valutare nei prossimi giorni. La sosta ci permetterà di valutarli meglio. Aspettiamo".

GYAMFI - "E' un ragazzo che ho visto giocare a Benevento contro il Perugia. Ho sempre sentito parlare bene di lui sia come calciatore che come ragazzo. Si è visto subito. Può ricoprire più ruoli, sia centrale che terzino, potrà darci una mano".

ANDATA - "E' stato un ottimo girone d'andata. Non siamo partiti con dei segnali positivi perché dopo una retrocessione il morale è basso. Con il lavoro e il sacrificio, i ragazzi hanno fatto un'ottima prima parte di stagione. C'è da lavorare, dovremo farci trovare pronti. Inizia un nuovo campionato, dimentichiamo quanto fatto e pensiamo a fare più punti possibili".