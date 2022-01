Benevento, l'undici: rientra Barba, in avanti ancora Mancini Per Forte iniziale panchina, dove ci sono anche i nuovi arrivati Petriccione e Gyamfi

Undici di partenza come da previsioni: rientra Federico Barba, non esce Gabriele Moncini. Caserta aspetta ancra prima di “rischiare” Francesco Forte, che sta ambientandosi nel nuovo gruppo. L'ex veneziano va in panchina, insieme agli altri due nuovi Petriccione e Gyamfi. Come era già risaputo manca Farias, rimasto a casa per ottimizzare il tempo del recupero di condizione.

Dunque Caserta sceglie la continuità: Paleari tra i pali, Letizia, Vogliacco, Barba e Masciangelo a formare la linea difensiva, Ionita, Calò e Acampora a centrocampo. In avanti Insigne a destra, Moncini al centro, Tello a sinistra.

Questa la panchina: Manfredini, Muraca, Gyamfi, Glik, Petriccione, Sau, Umile, Talia, Pastina, Forte, Brignola.