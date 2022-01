Serie B / LIVE: Alessandria - Benevento 0-0 Il Benevento cerca il successo al Moccagatta

Alessandria - Benevento 0-0 (Live)

Alessandria (3-4-2-1): Pisseri; Parodi, Prestia, Mantovani; Pierozzi, Casarini, Ba, Lunetta; Milanese, Chiarello; Corazza. A disp.: Crisanto, Dyzeni, Coccolo, Marconi, Arrighini, Benedetti, Beghetto, Bruccini, Mustacchio, Palazzi, Palombi, Kolaj. All.: Longo

Benevento (4-3-3): Paleari; Letizia, Vogliacco, Barba, Masciangelo; Ionita, Calò, Acampora; Insigne, Moncini, Tello. A disp.: Muraca, Manfredini, Gyamfi, Glik, Petriccione, Sau, Umile, Talia, Pastina, Forte, Brignola. All.: Caserta

Arbitro: Rapuano di Rimini. Assistenti: Imperiale e Della Croca. IV ufficiale: Mastrodomenico. VAR e AVAR: Abbattista e Tolfo

PRIMO TEMPO

14' Testa di Pierozzi per Ba che ci prova al volo: palla fuori

10' Il Benevento comincia a macinare gioco, con la squadra che crea e cerca con costanza Moncini

3' Colpo di testa di Pierozzi che si spegne di poco sul fondo

2' Inizio aggressivo da parte dell'Alessandria che prova a rendersi pericolosa sugli sviluppi di un angolo

0' Comincia la partita

PRE PARTITA

Comincia il girone di ritorno di serie B con il Benevento che è di scena sul campo dell'Alessandria. Caserta conferma l'undici delle ultime uscite, con Moncini in attacco. Cambia soltanto in difesa: c'è il rientro di Barba dal primo minuto al fianco di Vogliacco, con Glik che si accomoda in panchina dove ci sono anche gli ultimi arrivati Petriccione, Gyamfi e Forte.