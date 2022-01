Benevento, Brignola: "Il raddoppio dell'Alessandria ci ha tagliato le gambe" Le parole dell'attaccante: "C'è tanta amarezza, ma siamo consapevoli della nostra forza"

Nel post gara di Alessandria - Benevento ha parlato Enrico Brignola. Ecco le sue parole:

"Siamo partiti lenti, poi dopo il vantaggio dell'Alessandria abbiamo cominciato a giocare. Il 2-0 ci ha tagliato le gambe. Peccato non essere riusciti a ribaltarla. Eravamo consapevoli delle difficoltà dell'incontro, in serie B ogni partita è complicata. L'Alessandria è partita molto forte, erano molto bravi sulle seconde palle. Ci venivamo a prendere alti. Noi non siamo partiti come sempre, ma poi ci siamo ripresi. Peccato per come è andata. C'è tanta amarezza come è giusto che sia. Ognuno di noi è convinto della nostra forza, lavoriamo ogni giorno per dare il massimo. Dobbiamo solo rialzarci da questo risultato".

PARMA - "Bisogna dare sempre il massimo. Ci prepariamo al meglio al match con il Parma, in modo da tornare quanto prima alla vittoria".

TIFOSI - "Il pubblico deve aiutarci. Aspettiamo le nuove regole, vediamo il da farsi. Sono convinto che con il loro aiuto andremo al doppio della forza: abbiamo bisogno del sostegno".