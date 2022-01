Benevento, Paleari: "Siamo tutti dispiaciuti, ci è mancato qualcosa" L'estremo difensore giallorosso: "Dobbiamo lavorare sodo in vista del Parma"

Ecco le parole di Paleari. L'estremo difensore ha analizzato la sconfitta rimediata contro l'Alessandria:

"Siamo tutti molto dispiaciuti, io in primis. Qualcosa è mancato, bisogna lavorare sugli errori e cercare di preparci al meglio in vista del Parma. Dobbiamo capire ciò che vogliamo e dare il massimo ogni giorno per provare a fare meglio.

"Il secondo gol nasce da un episodio sfortunato per via della deviazione di Barba. Avremmo potuto riaprirla, ma si era fatta più difficile. Andiamo avanti: è l'unica cosa che possiamo fare in questo momento".

"Eravamo consapevoli che l'Alessandria avrebbe messo in campo uomini con queste caratteristiche. Faccio mea culpa per delle situazioni che potevo svolgere meglio. Qualche occasione c'è stata, poi è stato bravo Pisseri a fare la parata su Tello. Peccato non averla riaperta, altrimenti staremmo parlando di un altro tipo di gara. Sono dispiaciuto anche perché in tribuna c'era mio padre, volevo regalargli un risultato positivo".

"Se una squadra vuole ambire al vertice i cali di tensione non devono esserci. Lavoriamo per stare a un livello importante. Ci aspetta un tour de force importante a febbraio, tutti si allenano al massimo: ci sarà bisogno di ogni elemento".

"Il pubblico può fare la differenza in casa, speriamo sempre che i 5mila possano entrare allo stadio e ci diano quella spinta maggiore".