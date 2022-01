Benevento, Caserta: "Complimenti all'Alessandria, ma non facciamo drammi" Il tecnico giallorosso: "Siamo venuti meno sotto l'aspetto caratteriale"

Ecco l'analisi di Caserta al termine di Alessandria - Benevento:

"C'è dispiacere perché non abbiamo fatto una prestazione all'altezza. L'impegno non è mancato. Bisogna fare i complimenti all'Alessandria perché ha interpetrato meglio di noi la partita. Una gara storta può capitare, ma quando ci sono confronti del genere bisogna mettersi sullo stesso livello degli avversari. Quando si capisce che serve il sangue agli occhi o l'intensità, bisogna adeguarsi di conseguenza. Non siamo stati bravi in questo, adesso dobbiamo solo pensare alla prossima".

"Gli episodi te li devi andare a cercare. Il primo gol è un emblema: Acampora discuteva con l'arbitro del calcio piazzato, loro l'hanno battuta velocemente e da lì è nata la marcatura. E' una situazione che condiziona la partita. Bisogna fare i complimenti all'avversario perché è stato più bravo di noi. Non facciamo drammi, bisogna analizzare e capire che bisogna correre più degli altri per far venire fuori i nostri valori tecnici, ma soprattutto quelli caratteriali che oggi abbiamo sbagliato".

"Abbiamo fatto partite migliori rispetto a questa. Nella ripresa potevamo pareggiare, ma la sfortuna non è mancata. Subiamo il 2-0 e da lì occorre stare in partita fino alla fine. Questo è un aspetto su cui lavorare, bisogna reagire nei momenti di difficoltà. Non dobbiamo fare drammi, analizziamo gli errori senza vedere tutto negativo. Sicuramente c'è qualcosa di sbagliato, altrimenti non avremmo perso in questo modo".

"L'approccio dei nuovi acquisti è stato positivo. Forte e Petriccione si sono messi a disposizione della squadra".

"Viviani è da valutare, soffre di un problema al pube. Farà una visita specialistica e sarà lo staff sanitario a valutare come gestirlo".