Benevento, mercoledì incontro con Papa Francesco Tra i calciatori giallorossi ci sarà Letizia

Quella di mercoledì sarà una giornata particolare per il Benevento. Il club giallorosso, attraverso quattro rappresentati, incontrerà Papa Francesco in occasione dell'Udienza Generale che, ovviamente, si svolgerà in Vaticano. L'iniziativa è stata promossa dalla Lega B, con la presenza delle venti società. A vivere questa particolare emozione saranno il coordinatore generale Alessandro Cilento, il collaboratore tecnico Ghigo Gori, il capitano Gaetano Letizia e Stefano Ferrara dell'ufficio stampa. L'incontro avverrà alle ore 9,15.