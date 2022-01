Benevento, mercato: Glik potrebbe restare in giallorosso Resta il caso Lapadula: al momento nessuna offerta

Il Benevento riprenderà domani la preparazione dopo la sconfitta rimediata sabato in casa dell'Alessandria. In chiave mercato c'è una fase di stallo dopo le quattro operazioni in entrata fatte registrare in questa sessione. Le attenzioni sono riservate alle uscite; in tal senso non è un segreto che in lista di sbarco ci erano finiti Glik e Lapadula. Il polacco ha risposto sempre presente alle chiamate di Caserta e al momento non ci sono offerte concrete. Non è da escludere una sua permanenza che aumenta con l'avvicinarsi della chiusura del mercato, visto che poi si rischierebbe di non chiudere in tempo per un nuovo centrale, ruolo che tra l'altro scarseggia sul mercato.

Resta il caso Lapadula. L'attaccante è un separato in casa. Quest'oggi è volato in Perù per mettersi a disposizione di Gareca nelle gare di qualificazione ai prossimi mondiali in Qatar contro Colombia ed Ecuador. Di offerte non ne arrivano. Il Benevento non ha alcuna intenzione di cederlo senza una monetizzazione. Di conseguenza la fase di stallo perdura, con il rischio che si arrivi alla fine del mercato con l'italo peruviano ancora sotto contratto con la Strega. Sarà una settimana importante sotto questo punto di vista, con la situazione della punta che al momento resta l'unica da chiarire nel concreto in questa finestra di mercato.