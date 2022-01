Benevento, omaggio a Papa Francesco con la maglia giallorossa Grande emozione per capitan Letizia che ha effettuato la consegna nelle mani del Pontefice

Come annunciato, questa mattina il Benevento ha presenziato all'Udienza Generale di Papa Francesco in Vaticano. Il club sannita era rappresentato da Cilento, Gori, Ferrara e Letizia, con quest'ultimo che ha donato al Santo Padre la maglia giallorossa. Una emozione unica per il capitano della Strega che ha scambiato anche qualche parola con il sommo pontefice. Presenti anche il presidente della Lega B Mario Balata, oltre agli esponenti degli altri diciannove club del torneo cadetto.