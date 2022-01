Benevento, allenamento al Vigorito (LE FOTO) I giallorossi hanno lavorato sul manto erboso dell'impianto sportivo sannita

Seduta d'allenamento al Vigorito per il Benevento che lavora sodo in vista della ripresa del campionato. Presenti anche diversi elementi della compagine Primavera, i quali sabato saranno impegnati in campionato nel match che la truppa di Scarlato affronterà contro il Cesena. Gli allenamenti dei sanniti proseguiranno domani con una mattutina dopo aver svolto i test Bia.

Di seguito le foto della seduta odierna: