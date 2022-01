Benevento, Farias corre verso la migliore condizione Il brasiliano si sta allenando a parte per recuperare la tenuta fisica

Prosegue il lavoro differenziato di Diego Farias. Il calciatore necessita di recuperare quanto prima la condizione fisica, tant'è che Caserta ha preferito non convocarlo per il match giocato domenica scorsa in casa dell'Alessandria. Il brasiliano ha rescisso il contratto che lo legava al Cagliari il 4 dicembre; la firma con la Strega è arrivata oltre un mese dopo, chiudendo un periodo di inattività che ha minato la sua tenuta. Adesso sta lavorando al massimo per mettersi quanto prima a disposizione del tecnico, in vista di un tour de force molto impegnativo (ci saranno otto partite in ventotto giorni), in cui ci sarà bisogno dell'apporto di tutti i componenti della rosa per cercare di ottenere il maggior numero di punti possibili.