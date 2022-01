Benevento, mercato: non è da escludere un altro colpo Ultimi giorni frenetici sia in entrata che in uscita

Il Benevento pensa solo a lavorare. La sosta è giunta in un momento importante, soprattutto perché permetterà di ricaricare le batterie in vista di un tour de force terribile che vedrà la serie B in campo per ben otto volte nell'arco di ventotto giorni. Servirà tutta la rosa al completo, anche se Caserta dovrà fare ancora i conti alla ripresa con delle assenze pesanti, come quelle di Elia e Viviani. Va verso il rientro Improta, mentre bisognerà valutare la condizione dei due positivi al Covid segnalati nei giorni scorsi. Fortunatamente non ci sono stati ulteriori casi. Questa mattina la squadra ha effettuato un nuovo giro di tamponi, poi si è sottoposta agli esami Bia, prima di passare sul manto erboso del Ciro Vigorito dove ha effettuato la seduta quotidiana d'allenamento.

MERCATO – Intanto, si avvicina alla fine la sessione invernale di riparazione. Il Benevento, come noto, si è rafforzato con i colpi di Forte, Farias, Petriccione e Gyamfi. Resta in uscita Lapadula. Si è registrato un interessamento del Venezia. Il club giallorosso, come detto più volte, vuole impostare la trattativa con una formula che non gli permetta di svendere il calciatore dopo la spesa effettuata nella scorsa stagione. Al momento si è fermi anche per quanto riguarda le entrate, ma la sorpresa potrebbe essere rappresentata proprio dal reparto avanzato. Forte e Moncini sono due calciatori simili, quindi non è da escludere la volontà di rimodellare le punte, con l'ex Spal possibile partente e un nuovo innesto pronto a rivestire il ruolo di vice Forte. Questa potrebbe essere l'ultima operazione, ma è chiaro che tutto dipenderà dalla possibile partenza di Moncini che vanta diversi estimatori in serie B.