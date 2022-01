Il mercato delle altre. Lecce, pure Ragusa. Il Pisa vuole Puscas Sta per chiudere anche la sessione invernale (lunedì ore 20): chi si sarà rinforzato?

La frase più abusata al termine del calcio mercato invernale è che da quel momento in poi inizi un altro campionato. E' indubbio che non tutto dipenderà dai movimenti che le società hanno messo in atto, ma è altrettanto certo che chi avrà azzeccato le mosse sarà favorito in questa fase discendente della stagione. Mancano due giorni al termine di questa tornata di mercato, lunedì alle 20 si chiuderanno le porte dello Sheraton, nelle cui sale il Master Group Sport in collaborazione con A.Di.Se., organizzerà la serata finale.

Chi sembra aver già terminato il suo mercato è la capolista Lecce che ha elementi per comporre almeno due formazioni. Gli ultimi due colpi sono quelli di Antonello Ragusa (dal Verona) e del portiere Plizzari (classe 2000 dal Milan). I salentini avevano già assestato dei colpi interessanti con il difensore croato Simic e l'ex centravanti giallorosso Raul Asencio e con l'esperto ex Cagliari, Faragò. Partiti Bjarnason, Meccariello e Olivieri.

Seguendo l'ordine della classifica, nel Pisa spiccano gli arrivi di Torregrossa (dalla Samp) e Benali (dal Crotone). I toscani devono sciogliere il rebus Lucca: c'è il Sassuolo che lo vuole fortemente, ma ora si è fatta avanti anche la Fiorentina. E il Pisa si sta tutelando con George Puscas, l'ex giallorosso che potrebbe tornare in Italia (è al Reading, serie B inglese) alla corte di D'Angelo.

Brescia in stand by dopo l'arrivo di Sabelli dal Frosinone (un ritorno) e del giovane Bianchi dal Genoa. Inzaghi vorrebbe Moncini per l'attacco (proposto uno scambio con Baijc), ma gli serve anche un centrocampista e un difensore. Adorni sembra ad un passo, ma il Cittadella gioca al rialzo: vuole almeno 800mila euro per il cartellino.

La Cremonese non ha fatto finora colpi da big, si è assicurata Tiago Casasola dal Frosinone soffiandolo al Cosenza ed ha ceduto il portiere Alfonso alla Spal. Chissà che non accada qualcos'altro negli ultimi giorni.

In quanto al Monza, Galliani ha detto che il mercato dei brianzoli è già chiuso, con gli arrivi di Gaston Ramirez e Salvatore Molina. L'ultimo colpo da novanta si chiama Leonardo Mancuso, il bomber implacabile che Stroppa attendeva.

Stirpe ha deciso di alleggerire la rosa del Frosinone e per il momento ha messo in scena solo cessioni: Casasola alla Cremonese, Gori all'Alessandria, Paganini (via Lecce) all'Ascoli, Maiello al Bari, Sabelli al Brescia, Iemmello al Catanzaro. E poi Gatti, il difensore “pescato” nella Pro Patria. Lo vogliono praticamente tutti: Napoli, Torino, Juventus, Inter. E il Frosinone ha aperto una sorta di asta per il miglior offerente.

L'Ascoli ha preso Paganini dal Frosinone (via Lecce) ed ha ceduto l'astro Sabiri alla Samp. C'è la richiesta al Monza per Ciurria, ma sarà difficile. Allora i bianconeri potrebbero dirottare su Federico Ricci in procinto di lasciare la Reggina.

Fin qui le formazioni che sono in zona play off. Anche se i colpi di mercato vengono anche dal basso. Il Parma su tutti che si è regalato anche Simy dalla Salernitana, componendo un parco attaccanti numeroso e composito. Il Crotone ha dato Rojas al Bologna e ha preso Cangiano: in arrivo anche Adekanye (dalla Lazio), Golemic e Marras (dal Bari). Il Cosenza ha preso il kosovaro Voca e Di Pardo dalla Juve (via Vicenza), la Reggina Folorunsho dal Napoli (via Pordenone), il Perugia Olivieri dalla Juventus (via Lecce).