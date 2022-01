Serie B, il programma fino alla 28^ giornata Tre turni infrasettimanali al Vigorito per i giallorossi

Resi noti date e orari dei match di serie B dalla 22^ alla 28^ giornata. Il Benevento scenderà in campo per tre volte consecutive al Vigorito in infrasettimanale, con le gare che cominceranno alle 18:30. Il big match col Lecce è fissato a domenica 13 febbraio, con inizio fissato alle 15:30.



Ecco il programma:

22^ giornata, domenica 13 febbraio: Lecce - Benevento, ore 15:30

23^ giornata, mercoledì 16 febbraio: Benevento - Ascoli, ore 18:30

24^ giornata, domenica 20 febbraio: Cittadella - Benevento, ore 15:30

25^ giornata, mercoledì 23 febbraio: Benevento- Como, ore 18:30

26^ giornata, sabato 25 febbraio: Perugia - Benevento, ore 16:15

27^ giornata, martedì 1 marzo: Benevento- Cremonese, ore 18:30

28^ giornata, domenica 6 marzo: Cosenza - Benevento, ore 15:30