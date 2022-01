Benevento, le ultime novità di mercato a poche ore dal gong finale Resta in bilico la situazione di Lapadula

Alle 20 si chiude la sessione invernale di calciomercato, ma per il Benevento il gong è già scattato. Non ci saranno ulteriori operazioni, a meno di clamorose novità, sia in entrata che in uscita. Confermati in giallorosso Glik e Moncini, mentre il sodalizio sannita si è rafforzato con gli innesti di Petriccione, Farias, Gyamfi e Forte. Resta in uscita Lapadula. Non ci sono possibilità di un suo reintegro in rosa. Il diesse Foggia cercherà delle alternative nel mercato internazionale, visto che ci sarà una chiusura posticipata per le finestre di Austria, Turchia, Australia, Emirati Arabi, Croazia, Svizzera, Russia, Argentina, Cina e Brasile.

L'ultimo giorno di mercato si è chiuso per il Benevento con i rinnovi di Pastina e Tello, oltre a quello di Letizia (come già anticipato lo scorso 18 gennaio) che verrà annunciato nelle prossime ore.